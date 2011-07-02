Скрипт для CMS DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт(модуль) для CMS DLE, который бы загружал картинки в новость через URL.

12 лет назад
iBlack
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад