Скрипт для CMS DLE

Есть плеер от http://flash-mp3-player.net/players/js/download/ (js версия) Он и mp3 для проигрывания лежат на comebacker.ru Нужно сделать чтобы при вставке этого плеера на bygp.ru плеер работал. (то есть чтобы можно было вставить данный код на любой ...
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Нужен скрипт(модуль) для CMS DLE, который бы загружал картинки в новость через URL.
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