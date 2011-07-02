Работа flash плеера на других сайтах

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Есть плеер от http://flash-mp3-player.net/players/js/download/ (js версия)

Он и mp3 для проигрывания лежат на comebacker.ru Нужно сделать чтобы при вставке этого плеера на bygp.ru плеер работал. (то есть чтобы можно было вставить данный код на любой сайт и плеер работал)

Вот две тестовые страницы:

http://comebacker.ru/testplayer-web.html - тут плеер работает

http://bygp.ru/testplayer-web.html - а тут нет (в firefox выдает ошибку)

Судя по комментам на stackoverflow.com возможно в плеер нужно добавить строчки:

Security.allowDomain("*")

Security.allowInsecureDomain("*")

Нужно выяснить в чем ошибка и устранить.

12 лет назад
Okk_
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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