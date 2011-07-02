Перенести модуль ЧПУ с одного сайта на 4 других

$20
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Есть 5-ть сайтов, все сделан на одной CMS. Имеют одинаковую структуру. На двух установлен модуль ЧПУ и модуль статей. Необходимо перенести его на остальные сайты. Т.е. сделать так что бы они работал на всех 5-ти сайтах.

12 лет назад
veryverygood
Игорь 
43 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад