Перенести модуль ЧПУ с одного сайта на 4 других

Требуется натянуть сайт на Битрикс, сверстать макеты (главная почти свёрстана) ТЗ и макеты здесь: http://zalil.ru/31369289 Бюджет 8000 рублей. Оплата по факту, либо по этапам. Пишем в icq:1194314
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 5-ть сайтов, все сделан на одной CMS. Имеют одинаковую структуру. На двух установлен модуль ЧПУ и модуль статей. Необходимо перенести его на остальные сайты. Т.е. сделать так что бы они работал на всех 5-ти сайтах.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт(модуль) для CMS DLE, который бы загружал картинки в новость через URL.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Настроить вывод компанента music collection через компонент aikAdmin на Frontend (http://www.joomlamusicsolutions.com/)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
http://bitepix.ru/blog/ Суть проблемы - на главную не выводятся изображения из постов. Т.е. если зайти в сообщение "hello" внутри будет картинка. Так вот нужно сделать чтобы сообщения выводилось полностью (ну если конечно же не используется "More"). +еще ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть два сайта коллективных покупок, написаны на Koobi CMS (PHP / Mysql / шаблонизатор Smarty 2.x). CMS самописная, очень легкая в обращении, настройке и понимании. Сайты: lovimom.ru/ и tulakupon.ru/ Необходим специалист, хорошо разбирающийся в программинге, который сможет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть плеер от http://flash-mp3-player.net/players/js/download/ (js версия) Он и mp3 для проигрывания лежат на comebacker.ru Нужно сделать чтобы при вставке этого плеера на bygp.ru плеер работал. (то есть чтобы можно было вставить данный код на любой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищу ответственного исполнителя со знанием php5, mysql, обязательно владение zend фреймворком. Есть система с модулями. Требуется их доработка + разработка новых модулей. Оплата за каждый выполненный/доработанны модуль. Модули вроде новости, вакансии, услуги и т.д. Студии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на основе joomla+virtuemart. Задача: Оптимизировать быстродействие сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется вывести на страницу товара, список товаров из текущей категории или товары, у которых прописан такой же тег. Указывайте пожалуйста цену за код вывода и сроки реализации. Спасибо!Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
В скрипте http://socialjoom.net.ru/ расширить поля анкет, кое-что убрать, кое-что добавить изменения не кардинальные план работ предоставлю на следующей неделеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад