Приватный проект для JasonBourne п85.

В общем мне необходима на сайт точно такая же карта с поиском как тут: www.severodvinska.net/newmap/ Подробности в личке, либо по icq 1569404
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
*** p85
"уведомления" перенести в раздел "сообщения" в личномкабинете из "расширенных настроек" . Раздел же "расширенные настройки" показывать только если в админке стоит галочка "показывать расширенные настройки"
- на обсуждении - где в админке это вставить
***p86
исправить текст сообщения при регистрации:
1. Перенести Логин и Пароль выше. Т.е. под фразу: Вы зарегистрировались на сайте http://d...m.ru/.
2. Из фразы: Если Вы не регистрировались, т.е. кто-то другой указал Ваши данные для регистрации - нажмите эту ссылку и аккаунт с Вашими регистрационными данными будет удален на сайте http://d....m.ru/
Убрать последние два слова: на сайте http://d....m.ru/
И сразу поставить ссылку на удаление.
3. В фразе: Если вы хотите связаться с администрацией сайта z....p.ru, воспользуйтесь формой обратной связи http://d....m.ru/contact.php
Заменить z...p.ru на d....m.ru - - брать из урл сайта, указанного в админке
***p87
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Есть 5-ть сайтов, все сделан на одной CMS. Имеют одинаковую структуру. На двух установлен модуль ЧПУ и модуль статей. Необходимо перенести его на остальные сайты. Т.е. сделать так что бы они работал на всех ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется натянуть сайт на Битрикс, сверстать макеты (главная почти свёрстана) ТЗ и макеты здесь: http://zalil.ru/31369289 Бюджет 8000 рублей. Оплата по факту, либо по этапам. Пишем в icq:1194314Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт(модуль) для CMS DLE, который бы загружал картинки в новость через URL.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Настроить вывод компанента music collection через компонент aikAdmin на Frontend (http://www.joomlamusicsolutions.com/)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
http://bitepix.ru/blog/ Суть проблемы - на главную не выводятся изображения из постов. Т.е. если зайти в сообщение "hello" внутри будет картинка. Так вот нужно сделать чтобы сообщения выводилось полностью (ну если конечно же не используется "More"). +еще ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть два сайта коллективных покупок, написаны на Koobi CMS (PHP / Mysql / шаблонизатор Smarty 2.x). CMS самописная, очень легкая в обращении, настройке и понимании. Сайты: lovimom.ru/ и tulakupon.ru/ Необходим специалист, хорошо разбирающийся в программинге, который сможет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть плеер от http://flash-mp3-player.net/players/js/download/ (js версия) Он и mp3 для проигрывания лежат на comebacker.ru Нужно сделать чтобы при вставке этого плеера на bygp.ru плеер работал. (то есть чтобы можно было вставить данный код на любой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищу ответственного исполнителя со знанием php5, mysql, обязательно владение zend фреймворком. Есть система с модулями. Требуется их доработка + разработка новых модулей. Оплата за каждый выполненный/доработанны модуль. Модули вроде новости, вакансии, услуги и т.д. Студии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на основе joomla+virtuemart. Задача: Оптимизировать быстродействие сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад