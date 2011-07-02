Приватный проект для JasonBourne п85.

*** p85

"уведомления" перенести в раздел "сообщения" в личномкабинете из "расширенных настроек" . Раздел же "расширенные настройки" показывать только если в админке стоит галочка "показывать расширенные настройки"

- на обсуждении - где в админке это вставить

***p86

исправить текст сообщения при регистрации:

1. Перенести Логин и Пароль выше. Т.е. под фразу: Вы зарегистрировались на сайте http://d...m.ru/.

2. Из фразы: Если Вы не регистрировались, т.е. кто-то другой указал Ваши данные для регистрации - нажмите эту ссылку и аккаунт с Вашими регистрационными данными будет удален на сайте http://d....m.ru/

Убрать последние два слова: на сайте http://d....m.ru/

И сразу поставить ссылку на удаление.

3. В фразе: Если вы хотите связаться с администрацией сайта z....p.ru, воспользуйтесь формой обратной связи http://d....m.ru/contact.php

Заменить z...p.ru на d....m.ru - - брать из урл сайта, указанного в админке

***p87