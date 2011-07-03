Приватный проект для MasterJedi

http://bitepix.ru/blog/ Суть проблемы - на главную не выводятся изображения из постов. Т.е. если зайти в сообщение "hello" внутри будет картинка. Так вот нужно сделать чтобы сообщения выводилось полностью (ну если конечно же не используется "More"). +еще ...