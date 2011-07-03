Приватный проект для MasterJedi

Веб-программированиеЗавершен1 заявка58 просмотров
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Нужно уникализировать CSS классы на 7 сайтах на вордпрессе, с одинаковой темой на всех сайтах и одинаковой версией вордпресса.

12 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MasterJedi
Вадим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Вадим сделал заказ на отлично! Быстро и профессионально. По всем вопросам по поводу Wordpress буду обращаться только к нему! Рекомендую как отлично знающего свое дело программиста!
Илья, спасибо за предоставленную работу. Сотрудничеством доволен на все 100%.