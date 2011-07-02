SMS-оповещалка

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки216 просмотров
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Написать модуль SMS-оповещалки на телефон МТС или Билайн.

Капчу обходить через сервис http://anti-captcha.net (для теста там есть возможность загрузить 3 капчи бесплатно)

12 лет назад
MilaJovovich
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад