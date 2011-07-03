Программинг. Приватно для MC_SeeM

Веб-программированиеЗавершен1 заявка122 просмотра
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Программинг. Приватно для MC_SeeM

12 лет назад
yii-007
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
MC_SeeM
Максим 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Максим сделал все очень быстро и четко по ТЗ! Вдвойне приятно, потому что до этого мозги мне морочили 4!!! исполнителя и никто не справился с задачей... Рекомендую Максима на ответственные и срочные проекты :)
Хороший, добропорядочный заказчик с интересными проектами! И нормальной оплатой. Советую. Не пожалеете!