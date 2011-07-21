НЕ ЗАПЛАТИЛ. Сначала, думал, что всё впорядке, интересный заказ, нормально общались в аське, обещал заплатить, и оставил мне отзыв на сайте, потом сказал, что неуспел т.к. терминал закрыт был, потом утром сказал, что уже заплатил через киви терминал и что в течении 2х часов будут деньги, прошло больше суток, денег нет. Этот человек в оффлайне. После сдачи заказа, я узнал от других фрилансеров, что я не первый, кого он так кинул,хоть и отзывов отрицательных на тот момент у него не было. Теперь мне прийдётся выложить 17 у.е. на комиссию сайту, что не совсем прикольно для меня. Убедительная просьба, уважаемые фрилансеры, насколько бы ни был интересный заказ, не соглашайтесь работать с этим человеком, т.к.90% что он не заплатит.