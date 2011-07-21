MC_SeeM

Максим MC_SeeM

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист, Веб-программист, Веб-дизайнер, Soft-developer

В веб программировании уже больше 5 лет.

Все скилы:

PHP

Linux

Nginx

JavaScript

Zend Framework

PostgreSQL

MySQL

jQuery

Team Leadership

Regular Expressions

Vim

C++

Python

Assembler

PHPUnit

CodeIgniter

Kohana

Yii

Semantic Technologies

Parsing

C#

HP Vertica DB

Умею делать всё, если чего-то не умею,то быстро тому научусь,

если нужны подробности, значит вот:

http://ua.linkedin.com/pub/max-dudkin/7b/b60/11/

Все расписано, кто я и что я.

Отзывы заказчиков

Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
0 баллов
13 лет назад
Математический калькулятор
JavaScriptPHP
Взялся за простую работу, несколько раз пропал, затянул сроки на месяц, снова пропал и не отвечает хотя на веблансер заглядывает постоянно.
merlin1
Егор 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
41 отзыв(-7)
$170
0 баллов
14 лет назад
Добавить в админ часть сайта города
Молодец, задача была не проста, но Максим с ней справился! Но дождавшийся оплаты, не просто удалил свою выполненную работу так как у него были доступы к сайту, но и еще напакостил на сайте! Вот такие дела ребята! Вот и что теперь делать оплачивать исполнителю или нет.
НЕ ЗАПЛАТИЛ. Сначала, думал, что всё впорядке, интересный заказ, нормально общались в аське, обещал заплатить, и оставил мне отзыв на сайте, потом сказал, что неуспел т.к. терминал закрыт был, потом утром сказал, что уже заплатил через киви терминал и что в течении 2х часов будут деньги, прошло больше суток, денег нет. Этот человек в оффлайне. После сдачи заказа, я узнал от других фрилансеров, что я не первый, кого он так кинул,хоть и отзывов отрицательных на тот момент у него не было. Теперь мне прийдётся выложить 17 у.е. на комиссию сайту, что не совсем прикольно для меня. Убедительная просьба, уважаемые фрилансеры, насколько бы ни был интересный заказ, не соглашайтесь работать с этим человеком, т.к.90% что он не заплатит.
Ответный отзыв
Katerina4384
Екатерина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$13
10 баллов
14 лет назад
Нужен скрипт фиксированного баннера
Большое спасибо Максиму! Сделал все очень быстро и так, как мне было нужно. И что особенно приятно - не взял предоплату. Благодарю за доверие!
Все было ок! Рекомендую
Ответный отзыв
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$55
10 баллов
14 лет назад
Парсинг
Все сделано очень быстро и так, как было задумано
Хороший заказчик, порядочный, не кинул. ТЗ было поставленно четко. Советую!
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Скрипт поиска уникальных строк
PHP
Хороший PHP программист! Задание выполнил! Рекомендую!
Хороший заказчик. Порядочный. Дал интересное задание. Не кинул. Вобщем советую его как заказчика.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
9 отзывов(-2)
от $15
от 1 дня
#534
Разработка игр
нет отзывов
от $100
#462
Системное программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#599
Мобильные приложения
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#623
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1286