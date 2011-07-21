Программист, Веб-программист, Веб-дизайнер, Soft-developer
В веб программировании уже больше 5 лет.
Все скилы:
PHP
Linux
Nginx
JavaScript
Zend Framework
PostgreSQL
MySQL
jQuery
Team Leadership
Regular Expressions
Vim
C++
Python
Assembler
PHPUnit
CodeIgniter
Kohana
Yii
Semantic Technologies
Parsing
C#
HP Vertica DB
Умею делать всё, если чего-то не умею,то быстро тому научусь,
если нужны подробности, значит вот:
http://ua.linkedin.com/pub/max-dudkin/7b/b60/11/
Все расписано, кто я и что я.
Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
13 лет назад
JavaScriptPHP
Взялся за простую работу, несколько раз пропал, затянул сроки на месяц, снова пропал и не отвечает хотя на веблансер заглядывает постоянно.
$170
0 баллов
14 лет назад
Молодец, задача была не проста, но Максим с ней справился! Но дождавшийся оплаты, не просто удалил свою выполненную работу так как у него были доступы к сайту, но и еще напакостил на сайте! Вот такие дела ребята! Вот и что теперь делать оплачивать исполнителю или нет.
Ответный отзыв
НЕ ЗАПЛАТИЛ. Сначала, думал, что всё впорядке, интересный заказ, нормально общались в аське, обещал заплатить, и оставил мне отзыв на сайте, потом сказал, что неуспел т.к. терминал закрыт был, потом утром сказал, что уже заплатил через киви терминал и что в течении 2х часов будут деньги, прошло больше суток, денег нет. Этот человек в оффлайне. После сдачи заказа, я узнал от других фрилансеров, что я не первый, кого он так кинул,хоть и отзывов отрицательных на тот момент у него не было. Теперь мне прийдётся выложить 17 у.е. на комиссию сайту, что не совсем прикольно для меня. Убедительная просьба, уважаемые фрилансеры, насколько бы ни был интересный заказ, не соглашайтесь работать с этим человеком, т.к.90% что он не заплатит.
$13
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо Максиму! Сделал все очень быстро и так, как мне было нужно. И что особенно приятно - не взял предоплату. Благодарю за доверие!
Ответный отзыв
Все было ок! Рекомендую
$55
10 баллов
14 лет назад
Все сделано очень быстро и так, как было задумано
Ответный отзыв
Хороший заказчик, порядочный, не кинул. ТЗ было поставленно четко. Советую!
$20
10 баллов
14 лет назад
PHP
Хороший PHP программист! Задание выполнил! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Порядочный. Дал интересное задание. Не кинул. Вобщем советую его как заказчика.
Веб-программирование
9 отзывов(-2)
от $15
от 1 дня
#534
Разработка игр
нет отзывов
от $100
#462
Системное программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#599
Мобильные приложения
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#623
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1286