Скрипт поиска уникальных строк

Веб-программированиеЗавершен8 заявок251 просмотр
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Написать серверный скрипт PHP

Из списка строк (вводим в окошко) найти строки максимально отличающиеся от всех остальных.

Мы вводим например 10000 строк.

сравниваем первую строку с остальными, если эта строка имеет например 5 уникальных слов в сравнении с каждой другой строкой то оставляем эту строку, если нет, то удаляем. количество слов задавать вручную.

В скрипте на странице -

Вводим список строк.

Вводим количество уникальных слов.

Например список строк (примерно! я тут не высчитывал количество слов)

TomTom VIA 1505TM 5-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Traffic & Maps

TomTom VIA 1505M 5-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Maps

TomTom VIA 1405TM 4.3-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Traffic & Maps

Garmin nüvi 1450LMT 5-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Map & Traffic Updates

Garmin nüvi 1350LMT 4.3-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Map & Traffic Updates

Garmin nüvi 255W 4.3-Inch Widescreen Portable GPS Navigator

USB Cable for Garmin GPS Units

GlobalSat BU-353 Waterproof USB GPS Receiver

Motorola Motonav TN765T 5.1-Inch Bluetooth Portable GPS Navigator

Garmin zumo 660 4.3-Inch Portable GPS Motorcycle Navigator

Garmin Zumo 550 3.5-Inch Portable GPS Navigator

Rand McNally TripMaker RVND 5510 0528003909 5-Inch GPS Unit

Magellan RoadMate 1470 4.7-Inch Widescreen Portable GPS Navigator

Garmin zumo 220 3.5-Inch Bluetooth Motorcycle GPS Navigator

Нужно чтобы остались строки

TomTom VIA 1505TM 5-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Traffic & Maps

Garmin nüvi 1450LMT 5-Inch Portable GPS Navigator with Lifetime Map & Traffic Updates

USB Cable for Garmin GPS Units

GlobalSat BU-353 Waterproof USB GPS Receiver

Motorola Motonav TN765T 5.1-Inch Bluetooth Portable GPS Navigator

Garmin zumo 660 4.3-Inch Portable GPS Motorcycle Navigator

Rand McNally TripMaker RVND 5510 0528003909 5-Inch GPS Unit

Magellan RoadMate 1470 4.7-Inch Widescreen Portable GPS Navigator

12 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
MC_SeeM
Максим 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Хороший PHP программист! Задание выполнил! Рекомендую!
Хороший заказчик. Порядочный. Дал интересное задание. Не кинул. Вобщем советую его как заказчика.
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