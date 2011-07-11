Создать шаблон для CMS

Веб-программированиеЗавершен12 заявок273 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется СОЗДАТЬ и ВНЕДРИТЬ шаблон для CMS (например для WordPress)

Макет главной страницы во вложении.

Связь будет производится по скайпу.

Оплата после демонстрации, передача проекта после оплаты.

12 лет назад
doslab
Булат 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
WALKMAN5
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Александр отлично справился с поставленной задачей, качественно и в срок. Правильный подход взаимодействия с заказчиком, было приятно сотрудничать. Спасибо!
Отличный заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую
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