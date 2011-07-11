Создать шаблон для CMS

Нужен простенький парсер или любой другой способ для изменения в базе leech -> url для DataLife Engine 9.3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется СОЗДАТЬ и ВНЕДРИТЬ шаблон для CMS (например для WordPress)
Макет главной страницы во вложении.
Связь будет производится по скайпу.
Оплата после демонстрации, передача проекта после оплаты.
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