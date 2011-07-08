Формы отправки данных в БД

Веб-программированиеЗавершен7 заявок220 просмотров
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Добрый день !

Необходимо взять формы с одного сайта (приложение) сделать так чтобы данные из них отправлялись в базу данных.

Результат работы - php файлы + дамп MySQL.

12 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
12 лет назад
$30
1 день
Все как всегда на самом высоком уровне ! Спасибо !)
Как обычно все по графику. Работу сделал, получил оплату, и никаких эмоций. Рекомендую и надеюсь на продление сотрудничества.
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