Формы отправки данных в БД

Нужен движок для сайта интернет магазина. Возможно и вместе с дизайном, веб асист не предлагать, уже такой есть, нужен движок намного функциональнее. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день !
Необходимо взять формы с одного сайта (приложение) сделать так чтобы данные из них отправлялись в базу данных.
Результат работы - php файлы + дамп MySQL.
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