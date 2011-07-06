Нужен программист PHP/CAKEPHP . Есть готовый сайт коллективных покупок, требуется разработать и изменить ряд функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен движок для сайта интернет магазина. Возможно и вместе с дизайном, веб асист не предлагать, уже такой есть, нужен движок намного функциональнее. Жду ваших предложений.
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