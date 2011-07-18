Доработка сайта на PHP/CAKEPHP

Веб-программированиеЗавершен2 заявки214 просмотров
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Нужен программист PHP/CAKEPHP .

Есть готовый сайт коллективных покупок, требуется разработать и изменить ряд функционала.

PHP
12 лет назад
CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
nkls
46 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$300
1 день
Сергей, подошел к вопросу со всей ответственностью и оправдал ожидания. Хороший деловой подход, адекватное отношение к правкам. Высокий уровень, будем обязательно еще работать.
Руслан замечательный заказчик. Четкая постановка задачи, быстрые исчерпывающие ответы на возникающие вопросы, оплата без минуты задержки и даже с выше оговоренной. Буду рад продолжить сотрудничество.
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