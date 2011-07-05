Разработка сайта на Фреймворке

Моды для скрипта доски объявлений do1: пример сайта www.vsebarahlo.ru 1. Мод поддоменов к рубрикам, например при заходе в рубрику "авто" должно быть www.auto.vsebarahlo.ru, чтобы с админки я сам мог писатнаь имя поддомена которое мне нужно. ...