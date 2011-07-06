Скрипт формы отправки (JS)

Нужен скрипт на JQuery для страницы товара, к примеру http://shopzdrav.ru/products/vibracionnyi_poyas_vibra_tone/

1 Вместо списка в поле Тип доставки: должны быть радиоботтоны

2 Кнопки будут примерно такие (Самовывоз, Курьером, Почтой, Транспортной компанией)

3 В зависимости от выбора кнопки следующие поля после Тип доставки: будут отличаться

к примеру для самовывоза будет только

Дополнительная информация:

для курьера все также как сейчас

а для почты и транспортной компании добавится индекс