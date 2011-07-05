Доработать скрипт галереи

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Требуется скрипт для сайта, по функционалу такой же, как на suet-motor.ru, используемый внизу страницы, стрелки влево/вправо, внизу изображения текст, и при нажатии на изображение или текст, попадаем на страницу с товаром.

Можно сделать на основе готового, к примеру highslide.com.

12 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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