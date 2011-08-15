Создание сайтов

Ищется программист со своей приличной и универсальной ЦМС (посмотреть скриншоты или демку хотеть буду) или отличное знание не своих cms с широким функционалом. Сайтов в очереди на разработку сейчас 2. Сайты не тревиальные почти всегда - не визитки и не интернет-магазины (но и они бывают). Например сайт флэш-игр. Остальные надо показывать. Верстка и дизайн обычно у меня есть.

Вообще программист ищется на постоянное сотрудничество и не только со мною лично. Поэтому требования основные - это адекватные цены, которые не будут расти сильно; загруженность не полная - возможность вклинивать в свой график хотя бы 1 срочный проект.

Уровень цен меня интересует 200-400 за почти любой сайт - понятно что не портал. Практически 90 процентов сайтов я получал всегда в эти деньги.