Создание сайтов

Требуется максимально упростить форму заказа, оставив следующие поля. 1. Имя 2. Телефон 3. E-mail: (на него будет отправлено подтверждение заказа) 4. Адрес доставки и комментарии к заказу (можно в одном поле, можно в двух, тогда комментарий сделать необязательным полем) Активировать ...
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Ищется программист со своей приличной и универсальной ЦМС (посмотреть скриншоты или демку хотеть буду) или отличное знание не своих cms с широким функционалом. Сайтов в очереди на разработку сейчас 2. Сайты не тревиальные почти всегда - не визитки и не интернет-магазины (но и они бывают). Например сайт флэш-игр. Остальные надо показывать. Верстка и дизайн обычно у меня есть.
Вообще программист ищется на постоянное сотрудничество и не только со мною лично. Поэтому требования основные - это адекватные цены, которые не будут расти сильно; загруженность не полная - возможность вклинивать в свой график хотя бы 1 срочный проект.
Уровень цен меня интересует 200-400 за почти любой сайт - понятно что не портал. Практически 90 процентов сайтов я получал всегда в эти деньги.
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