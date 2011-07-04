Упростить форму заказа (VamShop)

Разработать модуль на php+mysql Требуется сделать следующее: 1. реализовать заполнение анкеты. она будет состоять из трех частей: -выбор товара из каталога -ввод своих реквизитов -получение счета на оплату 2. реализовать работу БД (запись, редактирование, удаление), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется максимально упростить форму заказа, оставив следующие поля.
1. Имя
2. Телефон
3. E-mail: (на него будет отправлено подтверждение заказа)
4. Адрес доставки и комментарии к заказу (можно в одном поле, можно в двух, тогда комментарий сделать необязательным полем)
Активировать форму можно через админку, выбрав соответствующий пункт (это реализовано самим движком, нужно просто добавить опцию).
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