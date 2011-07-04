Упростить форму заказа (VamShop)

Требуется максимально упростить форму заказа, оставив следующие поля.

1. Имя

2. Телефон

3. E-mail: (на него будет отправлено подтверждение заказа)

4. Адрес доставки и комментарии к заказу (можно в одном поле, можно в двух, тогда комментарий сделать необязательным полем)

Активировать форму можно через админку, выбрав соответствующий пункт (это реализовано самим движком, нужно просто добавить опцию).