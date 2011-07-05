Установить на сайт кнопку "Добавить в закладки"

Испольлзуя движок http://www.prestashop.com/ необходимо интегрировать в него оплату по пластиковым картам VISA, Mastercard Нужно интегрировать корзинку и процессинг. Документация по API для интеграции будет предоставлена. Диалог между CMS будет строиться на http запросах. ТЗ и дока по API будет предоставлена ...