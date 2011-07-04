Модификация самописной CMS

Нужен человек в тандем для доработки самописной CMS. Сам осуществляю доработку, но не хватает рук. Необходимо что бы вы поясняли какие правки и куда вносите (комментарии к коду). Желателен стабильный online.

Сотрудничество построено следующим образом:

- согласуем время и стоимость каждой задачи

- выполнение задачи

- оплата, дальнейшее выполнение следующих задач

Вы можете прекратить сотрудничество завершив любую задачу (на любом этапе), но мне крайне желателен надежный человек с перспективой долгой совместной работы.

Бюджет не безразмерный - рассмотрю так же начинающих, но уже имеющих опыт кодеров.

Подробности только при личной переписке.