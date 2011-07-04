Доработка раздела на сайте (PHP)

Необходимо доработать раздел для сайта kievapts.com

Мы хотим создать дополнительный раздел на сайте "Podol" (и "Подол" на русском сайте www.kievkvartira.com соответственно - базы данных других разделов снхронизированы - нужно то же самое сделать и с разделом "Podol" - синхронизировать)

Слева на сайте есть меню с предложениями аренды

STUDIO

1 BEDROOM

2 BEDROOM

3 BEDROOM

==здесь мы хотим вставить==

PODOL AREA (на русском сайте соответсвенно будет написано ПОДОЛ )

==далее никаких изменений==

LONG TERM RENTALS

KIEV APT MAP

ADVANCED SEARCH

Этот раздел будет вести на статическую страничку http://www.kievapts.com/podol/

и в ней будет листинг квартир которые будут расположены в районе Подола в киеве.

В этом разделе нужно отключить фильтр (выборку) по кол-ву комнат, цене и сортировку такую которая присутствует здесь http://kievapts.com/apartments.php?type=bed1 в верхней части странички.

Вместо этого фильтра - поле сверху над выборкой квартир должно быть текстовым, где мы сможем разместить информацию о Подоле в 3-5 предложениях.

Кол-во комнат мы прописывать будем в поле Address: (Адрес:)

Нужно подвязать Гугл Карту, чтобы мы могли отмечать расположение квартир в районе Подола (своя карта, котораябыла разработа под наш сайт не подходит).

Пишите о стоимости задания и срока выполнения.