Доработка раздела на сайте (PHP)

Добрый день! Есть небольшой сайт на битриксе, работающий на mssql. Нужно перевести на mysql. На сайте несколько модулей, нужно перенести только сообщения блогов. Остальное - пользователи и т.п. переводить не надо. С меня дамп mssql и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать раздел для сайта kievapts.com
Мы хотим создать дополнительный раздел на сайте "Podol" (и "Подол" на русском сайте www.kievkvartira.com соответственно - базы данных других разделов снхронизированы - нужно то же самое сделать и с разделом "Podol" - синхронизировать)
Слева на сайте есть меню с предложениями аренды
STUDIO
1 BEDROOM
2 BEDROOM
3 BEDROOM
==здесь мы хотим вставить==
PODOL AREA (на русском сайте соответсвенно будет написано ПОДОЛ )
==далее никаких изменений==
LONG TERM RENTALS
KIEV APT MAP
ADVANCED SEARCH
Этот раздел будет вести на статическую страничку http://www.kievapts.com/podol/
и в ней будет листинг квартир которые будут расположены в районе Подола в киеве.
В этом разделе нужно отключить фильтр (выборку) по кол-ву комнат, цене и сортировку такую которая присутствует здесь http://kievapts.com/apartments.php?type=bed1 в верхней части странички.
Вместо этого фильтра - поле сверху над выборкой квартир должно быть текстовым, где мы сможем разместить информацию о Подоле в 3-5 предложениях.
Кол-во комнат мы прописывать будем в поле Address: (Адрес:)
Нужно подвязать Гугл Карту, чтобы мы могли отмечать расположение квартир в районе Подола (своя карта, котораябыла разработа под наш сайт не подходит).
Пишите о стоимости задания и срока выполнения.
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