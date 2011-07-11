Компонент для Joomla 1.5.23

$250
Веб-программированиеЗавершен5 заявок216 просмотров
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Требуется сделать и установить компонент Joomla 'Управление пользователями' на готовый сайт. А именно: управление пользователями, продуктами и другими обьектами через админку jooml-ы, написать интерфейс общения с http-клиентами (4 функции). Возможно на базе CommunityBuilder (обсуждается). Общая схема представлена в файле 'general.jpg'. Все подробности в прикрепленном архиве.

Joomla
12 лет назад
gepard1980
Алексей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$260
14 дней
Волшебник! Все сделал точно по заданию и намного раньше срока. Постоянно был на связи и мгновенно исправлял недочеты и шероховатости, давал ценные замечания. Прекрасно владеет своим ремеслом. Настоящий профи. Рекомендую всем!
Я был в восторге от сотрудничества с Алексеем. Было предоставлено предельно чёткое и грамотное ТЗ. Т.к. Алексей является программистом, то с ним было очень легко общаться по темам проекта. Оплату получил в полном объёме. Настоятельно рекомендую сотрудничать с этим заказчиком.
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