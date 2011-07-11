Компонент для Joomla 1.5.23

Есть интернет магазин на джумле с витруалмартом http://bodysport.com.ua нужно 1. сделать так, чтобы можно было добавлять отзывы о товарах незарегистрированным юзерам 2. чтобы отзывы можно было добавить, но чтобы нельзя было добавлять ссылки и чтобы была каптча ...