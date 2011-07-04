Требуется Web – программист (или пара, работающих вместе) для создание украинского автомобильного портала (предпочтительно с Украины). Требования: 1. Опыт работы создания порталов под серьезную нагрузку. ...
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Чтобы как то оживить сайт требуется добавить элемент флеш-анимации в шапку
можно например сделать переливающийся лого и оживить снижинки.
Срочно.
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