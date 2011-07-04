Создание Drupal модуля

Требуется Web – программист (или пара, работающих вместе) для создание украинского автомобильного портала (предпочтительно с Украины). Требования: 1. Опыт работы создания порталов под серьезную нагрузку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать модуль для существующего Drupal вебсайта кот должен создавать форму для использования админом.
требования к модулю следующее:
1. Возможность создавать поля соединяясь через API к CRM системе (http://www.totalbge.info/cxf/) и создавать поле соответсвующее полю в CRM
2. При заполнении формы юзером данные передаются в CRM via API
3. Возможность создавать скрытое поле для ввода емайла для посылания данных введенных в форму по емайлу. Доп к #2
4. Возможность создавать скрытое поле для ввода УРЛа для редиректа после заполнения формы юзером
5. Возможность создания разных типов полей: (text, text area, radio, drop down list)
6. Возможность добавления html текста до и после формы.
7. Возможность публиковать сохраненную форму справа страницы или под табом слева вверху(добавляя таб) смотри пример: http://www.smartplumbingproducts.com/product/electric-eel-model-ct
8. Модуль должен быть независимым от платформы чтобы не затирался при обнослении платформы.
Пример: http://www.smartplumbingproducts.com/product/electric-eel-model-ct
Прошу указать сроки разработки, цену и дату начала работы. Я готов начать немедленно.
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