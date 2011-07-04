Создание Drupal модуля

Нужно написать модуль для существующего Drupal вебсайта кот должен создавать форму для использования админом.

требования к модулю следующее:

1. Возможность создавать поля соединяясь через API к CRM системе (http://www.totalbge.info/cxf/) и создавать поле соответсвующее полю в CRM

2. При заполнении формы юзером данные передаются в CRM via API

3. Возможность создавать скрытое поле для ввода емайла для посылания данных введенных в форму по емайлу. Доп к #2

4. Возможность создавать скрытое поле для ввода УРЛа для редиректа после заполнения формы юзером

5. Возможность создания разных типов полей: (text, text area, radio, drop down list)

6. Возможность добавления html текста до и после формы.

7. Возможность публиковать сохраненную форму справа страницы или под табом слева вверху(добавляя таб) смотри пример: http://www.smartplumbingproducts.com/product/electric-eel-model-ct

8. Модуль должен быть независимым от платформы чтобы не затирался при обнослении платформы.

Пример: http://www.smartplumbingproducts.com/product/electric-eel-model-ct

Прошу указать сроки разработки, цену и дату начала работы. Я готов начать немедленно.