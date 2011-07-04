Сайт онлайн тестов.

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок259 просмотров
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Необходимо реализовать программную часть сайта он лайн тестов,тз и вертска в приложении.

Посмотрите тз и вертку обязательно, поймете всю суть проекта.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

Сразу пишите на чем предлагаете реализовывать

12 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Vorink
Сергей 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
12 лет назад
$270
3 дня
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