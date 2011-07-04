Сайт онлайн тестов.

Требуется Web – программист (или пара, работающих вместе) для создание украинского автомобильного портала (предпочтительно с Украины). Требования: 1. Опыт работы создания порталов под серьезную нагрузку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать программную часть сайта он лайн тестов,тз и вертска в приложении.
Посмотрите тз и вертку обязательно, поймете всю суть проекта.
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.
Сразу пишите на чем предлагаете реализовывать
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