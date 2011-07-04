Верстка дизайна на скрипт форума phpBB

Есть основной сайт (представительство - магазин) , необходимо взять дизайн с основного сайта (макет в прищепке) и перенести максимально на phpBB .Цвета , фон , шрифты , элементы дизайна . Те на сайте доноре фирменный стиль компании , который должен быть и на форуме . Все исходники есть . Жду предложений ) Всем хорошего дня !