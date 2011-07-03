Wordpress, e-commerce, изображения товаров

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Существует сайт на Wordpress с установленным плагином E-commerce. Необходимо внедрить возможность добавления и просмотра нескольких фото для одного товара. У каждого товара есть несколько "вариаций", к каждой вариации можно добавить фото, так вот нужно чтобы при просмотре товара и клике на миниатюру можно было просмотреть эти фото вариаций.

Spbtex.ru

WordPress
12 лет назад
Miguell
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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