Wordpress, e-commerce, изображения товаров

Необходимо доработать сайт www.apscompany.kz Нжно настроить внешний вид кнопок, табличек под необходимый вид (заокругленные края и еще немного)ю Работа с css. На страничке www.apscompany.kz/index.p... сделать вывод карты на весь экран и на всех браузерах. Сейчас ...
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Существует сайт на Wordpress с установленным плагином E-commerce. Необходимо внедрить возможность добавления и просмотра нескольких фото для одного товара. У каждого товара есть несколько "вариаций", к каждой вариации можно добавить фото, так вот нужно чтобы при просмотре товара и клике на миниатюру можно было просмотреть эти фото вариаций.
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