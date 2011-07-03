Перенос магазина

Цель: разработать удобную систему для пользователей, которая будет взаимодействовать с фермой (удаленный программный комплекс). Сервис содержит три зоны: публичную, доступную всем; пользовательскую, доступную зарегистрированным пользователям и административную. Сервис представляет из себя платную систему по обфускации программных разработок ...
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ТЗ здесь
Бюджет 2500.
Оплата по факту, либо по этапам.
Пишем в icq:1194314
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