Перенос магазина

Веб-программированиеЗакрытнет заявок143 просмотра
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Всем привет!

ТЗ здесь

http://zalil.ru/31373594

Бюджет 2500.

Оплата по факту, либо по этапам.

Пишем в icq:1194314

12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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