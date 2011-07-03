Есть ряд задач по настройке сайта, который работает на движке DLE. Задачи следующего плана: поставить модуль, исправить некорректно работающий раздел сайта, доработать существующий модуль, увеличить шрифт на сайте. Задачи возникают не совсем постоянно. Хотелось бы найти кого-то, кто готов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обновления сайта для частной гостиницы.
Внимание: Только для разработчиков из Украины
Сайт отеля www.hotelkorona.com.ua
Юзабилити, Функционал, Дизайн.
Требуется комплексный подход в улучшении всего сайта.
1. Разработка структуры сайта - продуманное и логичное юзабилити.
2. Разработка функционала: Форма бронирования, интернет магазин услуг.
3. Обновленный дизайн.
Статья на заметку http://www.avatech.in/2010/hotels-and-web/#Hudson New York
Вот перечень одних из важных моментов для реализации на сайте
1.Значки языковых версий вынести в самый вверх.
2.Добавить краткую форму бронирования. После нажатия на которую будет предоставлен выбор номеров. Все данные заполненные на краткой форме переносятся на основную форму после выбора номера.
Поля формы: Даты от и до. Кол-во взрослых. Кол-во детей. Категория номера.
3.Вместо контактов ссылка «Бронировать по телефону»
4.Сделать заметными и привлекательными картинки-ссылки основных услуг:
Встреча гостей в аэропорту
Почасовая оплата
Завтраки с 02:00
Подземный паркинг
5.Значок банкомата отображать рядом с картинками оплаты картами.
6.Шрифт и написание название отеля сделать более привлекательным.
7.Для визуальной привязки отеля к аэропорту, можно нарисовать самолетик.
8.Оптимизировать страницу номера и цены. Что бы удобно было просматривать страницы номера и цены и переходить с одной на другую.
9.Добавить страничку отзывы для заполнения клиентами.
10.Выделить место под соц. Сети.
От разработчиков ждем не пустых фраз "Ну могу взятся за работу"
А конкретных предложений по изминению сайта.
Skyp: Serpan07
0504403753
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