Обновления сайта для частной гостиницы.

Внимание: Только для разработчиков из Украины

Сайт отеля www.hotelkorona.com.ua

Юзабилити, Функционал, Дизайн.

Требуется комплексный подход в улучшении всего сайта.

1. Разработка структуры сайта - продуманное и логичное юзабилити.

2. Разработка функционала: Форма бронирования, интернет магазин услуг.

3. Обновленный дизайн.

Статья на заметку http://www.avatech.in/2010/hotels-and-web/#Hudson New York

Вот перечень одних из важных моментов для реализации на сайте

1.Значки языковых версий вынести в самый вверх.

2.Добавить краткую форму бронирования. После нажатия на которую будет предоставлен выбор номеров. Все данные заполненные на краткой форме переносятся на основную форму после выбора номера.

Поля формы: Даты от и до. Кол-во взрослых. Кол-во детей. Категория номера.

3.Вместо контактов ссылка «Бронировать по телефону»

4.Сделать заметными и привлекательными картинки-ссылки основных услуг:

Встреча гостей в аэропорту

Почасовая оплата

Завтраки с 02:00

Подземный паркинг

5.Значок банкомата отображать рядом с картинками оплаты картами.

6.Шрифт и написание название отеля сделать более привлекательным.

7.Для визуальной привязки отеля к аэропорту, можно нарисовать самолетик.

8.Оптимизировать страницу номера и цены. Что бы удобно было просматривать страницы номера и цены и переходить с одной на другую.

9.Добавить страничку отзывы для заполнения клиентами.

10.Выделить место под соц. Сети.

От разработчиков ждем не пустых фраз "Ну могу взятся за работу"

А конкретных предложений по изминению сайта.

[email protected]

Skyp: Serpan07

0504403753