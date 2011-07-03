Изменения на самописном сайте (PHP)

Требуется: написать, найти в свободном доступе (если такое есть): модуль для движка DLE: задачи: 1)Есть группа в контакте с музыкой, нужно сделать так что бы все композиции отображались на сайте (построен на DLE) -с возможностью воспроизведения, скачивания (все файлы ...