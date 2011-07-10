Добавление формы, удаление текста с сайта

1) сайт http://goo.gl/EOt79 работает на cms http://goo.gl/dTmnl

2) нужно добавить форма http://goo.gl/Zmp21 в разделе http://goo.gl/zYh3I на все страницы раздела по типу страницы http://goo.gl/hzVLr в низу под текст

3) нужно убрать сегмент текста "15 евро/час (от 2 часов)" со всех страниц сайта по типу:

http://goo.gl/G37QS

http://goo.gl/qfj7w

http://goo.gl/DtfLP

4) изменения и добавления делаем на все 3 языковые версии сайта