Добавление формы, удаление текста с сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка161 просмотр
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1) сайт http://goo.gl/EOt79 работает на cms http://goo.gl/dTmnl

2) нужно добавить форма http://goo.gl/Zmp21 в разделе http://goo.gl/zYh3I на все страницы раздела по типу страницы http://goo.gl/hzVLr в низу под текст

3) нужно убрать сегмент текста "15 евро/час (от 2 часов)" со всех страниц сайта по типу:

http://goo.gl/G37QS

http://goo.gl/qfj7w

http://goo.gl/DtfLP

4) изменения и добавления делаем на все 3 языковые версии сайта

12 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Gevorg85
Давид 
36 летАрмения
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Все указании по тендеру сделал быстро и хорошо, остальная работа по тендеру сделаем вместе и продолжаем сотрудничать
Четкая постановка задачи. Знающий дело Заказчик, Рекомендую!
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