Модуль отображения музыки из vkontakte.ru

Требуется: написать, найти в свободном доступе (если такое есть):

модуль для движка DLE:

задачи:

1)Есть группа в контакте с музыкой, нужно сделать так что бы все композиции отображались на сайте (построен на DLE)

-с возможностью воспроизведения, скачивания (все файлы хранятся на серверах vkontakte , на хостинге только движок и база данных)

2)Хотелось бы увидеть возможность в модуле, распределение по категориям (то есть что бы разделять композиции по стилям, жанрам и пр.)

3)Хотелось бы увидеть возможность ручного добавления, также и самообновление контента.

ТЗ - можно изменить, также интересно будет услышать предложения по изменению выше написанного.