Доработки на файлообменнике.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Имеется лицензионный хfilesharing pro.

Хотим добавление в сркипте и в дизайне (дизайн имеется в psd формате) :

1) На главную страницу добавить:

а) Популярные файлы (по количеству скачиваний);

б) Новые файлы ;

в) Сейчас качают ;

г) Самые комментириумые файлы.

И это все меняется по мп3, видео, рар, проги и по дню, недели, месяцу и тд тп.

2) Облака тегов.

3) Активные усеры. (по дню, недели, месяцу)

4) В форме уплоада кое-какие изменение.

П.С. Идеи сайта на фото имеется.

Цена и сроки?

12 лет назад
pandora84
Саибов 
39 летАзербайджан
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад