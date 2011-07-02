Задача для опытного программиста joomla

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок216 просмотров
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Одна из главных задач, взять данные со старого сайта (с данными пользователей) и впихнуть их в joomla.

Подробности выбранному исполнителю.

Joomla
12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад