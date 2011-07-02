Аналог музыкального миксера на flash

Одна из главных задач, взять данные со старого сайта (с данными пользователей) и впихнуть их в joomla. Подробности выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ув. фрилансеры.
Требуется разработать под ключ аналог музыкального онлайн миксера: looplabs[dot]com
из этой же оперы: jamstudio[dot]com
Разумеется будет ТЗ, калькуляция, график и т.д., но на данном этапе необходима ориентировочная сумма бюджета и сроки.
Я понимаю, что сумма в $, всего скорее, будет с 3мя, а то и с 4мя нулями. Поэтому Вы должны быть компетентны в данном вопросе и можете полностью обосновать бюджет и сроки.
Пожалуйста, оставляйте Ваши заявки в проекте. ПМ и email не рассматриваются. В случае если Вы или Ваша команда, а так же бюджет и сроки, подойдут, с Вами свяжутся, для более подробного обсуждения деталей.
Вот пример идеального ответа от Вас:
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Общий бюджет: $5.000
Срок: 90 дн.
1 Разработчик front/backend (Flash, PHP/Java/Python)
Команда: 1 frontend программист flash/silverlight, 1 backend программист java, 1 дизайнер
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Спасибо!!!
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