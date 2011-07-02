Аналог музыкального миксера на flash

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Требуется разработать под ключ аналог музыкального онлайн миксера: looplabs[dot]com

из этой же оперы: jamstudio[dot]com

Разумеется будет ТЗ, калькуляция, график и т.д., но на данном этапе необходима ориентировочная сумма бюджета и сроки.

Я понимаю, что сумма в $, всего скорее, будет с 3мя, а то и с 4мя нулями. Поэтому Вы должны быть компетентны в данном вопросе и можете полностью обосновать бюджет и сроки.

Пожалуйста, оставляйте Ваши заявки в проекте. ПМ и email не рассматриваются. В случае если Вы или Ваша команда, а так же бюджет и сроки, подойдут, с Вами свяжутся, для более подробного обсуждения деталей.

Вот пример идеального ответа от Вас:

---------------

Общий бюджет: $5.000

Срок: 90 дн.

1 Разработчик front/backend (Flash, PHP/Java/Python)

Команда: 1 frontend программист flash/silverlight, 1 backend программист java, 1 дизайнер

---------------

Спасибо!!!