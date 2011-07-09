Скрипт обработки данных (PHP, mySQL)

Добрый день, уважаемые веблансеры!

Необходимо написать скрипт для автоматизации регистрации пользователей и отправки ключа активации по е-майл информационного продукта с записью в базу данных после получения оповещения об оплате от интернет-магазина. Сейчас весь процесс можно осуществлять вручную через страничку администратора. Скрипты генераторов ключей и записи в базу писать не нужно (нужно использовать соотв. функции готовых PHP скриптов).

Компоненты:

Создаем Таблицу1 (в базе mySQL) с полями:

1. ID товара

2. код сертификата (для каждого ID)

3. количество активаций по умолчанию при покупке для данного ID.

Админка.

Должна быть создана страничка, через которую администратор может редактировать информацию в Таблице1. Или добавить соотв. поля в страничку админа (см. файл 2.png)

Также, в админке можно будет редактировать шаблон письма пользователю (е-mail отправителя, тема, тело сообщения). В письме пользователю мы будет отправлять код активации. Процесс его создания и записи в базу описан ниже.

Автоматическая регистрация в базе данных.

1. Для онлайновой активации через интернет

После получения оповещения от скрипта интернет-магазина, в котором передается ID товара и

е-mail пользователя и код проверки. Сначала скрипт должен сверить полученный код с кодом указанным в скрипте и если они совпадают, должен взять код сертификата из Таблицы1 (соответсвующий данному ID), и сделать запись в Таблицу2 (она уже создана, назовем ее Таблица2, скриншоты в приложении) используя функцию записи (скрипт предоставляется).

Также, вызываем функцию генерации кода активации (скрипт предоставляется), записываем код

в соответствующее поле Таблицы2.

На е-mail покупателя отправляется письмо с сгенерированных ключём активации (записанным в Таблице2), копия, при необходимости, отправляется администратору.

2. Для покупателей которые активируют программу на компьютере без доступа к интернету.

Создаем страничку с формой на которой покупатель заполняет поля:

е-майл, код активации (тот самый, которые генерируется случайно, заносится в Таблицу2 и отравляется пользователю по е-майл), код компьютера.

После нажатия кнопки "отправить", делаем скрипт который сверяет данные формы (е-мейл и код активации) с записью в Таблице2 и если пользователя с такими данными нет, выдает сообщение об этом на экране.

Если такая запись в Таблице2 есть и поля е-майл и код активации совпадают, проверяем количество доступных активаций для данного пользователя.

Если количество доступных активаций =0, выдаем об этом сообщение об этом на экране, если больше 0, вызываем фукцию скрипта генерации кода оффлайновой активации (скрипт предоставляется), выводим на экран сгенерированный код и посылаем его на е-mail пользователя, делаем об этом запись в поле "комментарии" в Таблице2. При этом, уменьшаем число доступных активаций на 1.

3. Верификация ключа деактивации:

А админке в поле "Асtions" Таблицы2, добавляем ссылку на деактивацию для каждого пользователя. При ее нажатии должна открываться страница с формой в которую автоматически подставляются записи "Код сертификата", ключ активации из таблицы, а также вручную вводится ключ деактивации присланный пользователем. При нажатии "отправить" вызываем функцию проверки ключа деактивации (скрипт есть на сервере) и выводим результат на экране в виде (ключ принят/ключ не принят).

Срок исполнения - 1-2 дня с контактом через skype или ICQ для уточнения технических моментов.

Просьба в заявках указывать цену. Спасибо.

Некоторые скриншоты таблицы2 в приложении.