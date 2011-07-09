Скрипт обработки данных (PHP, mySQL)

Здравствуйте, ув. фрилансеры. Требуется разработать под ключ аналог музыкального онлайн миксера: looplabs[dot]com из этой же оперы: jamstudio[dot]com Разумеется будет ТЗ, калькуляция, график и т.д., но на данном этапе необходима ориентировочная сумма бюджета и сроки. Я понимаю, что сумма в ...
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Добрый день, уважаемые веблансеры!
Необходимо написать скрипт для автоматизации регистрации пользователей и отправки ключа активации по е-майл информационного продукта с записью в базу данных после получения оповещения об оплате от интернет-магазина. Сейчас весь процесс можно осуществлять вручную через страничку администратора. Скрипты генераторов ключей и записи в базу писать не нужно (нужно использовать соотв. функции готовых PHP скриптов).
Компоненты:
Создаем Таблицу1 (в базе mySQL) с полями:
1. ID товара
2. код сертификата (для каждого ID)
3. количество активаций по умолчанию при покупке для данного ID.
Админка.
Должна быть создана страничка, через которую администратор может редактировать информацию в Таблице1. Или добавить соотв. поля в страничку админа (см. файл 2.png)
Также, в админке можно будет редактировать шаблон письма пользователю (е-mail отправителя, тема, тело сообщения). В письме пользователю мы будет отправлять код активации. Процесс его создания и записи в базу описан ниже.
Автоматическая регистрация в базе данных.
1. Для онлайновой активации через интернет
После получения оповещения от скрипта интернет-магазина, в котором передается ID товара и
е-mail пользователя и код проверки. Сначала скрипт должен сверить полученный код с кодом указанным в скрипте и если они совпадают, должен взять код сертификата из Таблицы1 (соответсвующий данному ID), и сделать запись в Таблицу2 (она уже создана, назовем ее Таблица2, скриншоты в приложении) используя функцию записи (скрипт предоставляется).
Также, вызываем функцию генерации кода активации (скрипт предоставляется), записываем код
в соответствующее поле Таблицы2.
На е-mail покупателя отправляется письмо с сгенерированных ключём активации (записанным в Таблице2), копия, при необходимости, отправляется администратору.
2. Для покупателей которые активируют программу на компьютере без доступа к интернету.
Создаем страничку с формой на которой покупатель заполняет поля:
е-майл, код активации (тот самый, которые генерируется случайно, заносится в Таблицу2 и отравляется пользователю по е-майл), код компьютера.
После нажатия кнопки "отправить", делаем скрипт который сверяет данные формы (е-мейл и код активации) с записью в Таблице2 и если пользователя с такими данными нет, выдает сообщение об этом на экране.
Если такая запись в Таблице2 есть и поля е-майл и код активации совпадают, проверяем количество доступных активаций для данного пользователя.
Если количество доступных активаций =0, выдаем об этом сообщение об этом на экране, если больше 0, вызываем фукцию скрипта генерации кода оффлайновой активации (скрипт предоставляется), выводим на экран сгенерированный код и посылаем его на е-mail пользователя, делаем об этом запись в поле "комментарии" в Таблице2. При этом, уменьшаем число доступных активаций на 1.
3. Верификация ключа деактивации:
А админке в поле "Асtions" Таблицы2, добавляем ссылку на деактивацию для каждого пользователя. При ее нажатии должна открываться страница с формой в которую автоматически подставляются записи "Код сертификата", ключ активации из таблицы, а также вручную вводится ключ деактивации присланный пользователем. При нажатии "отправить" вызываем функцию проверки ключа деактивации (скрипт есть на сервере) и выводим результат на экране в виде (ключ принят/ключ не принят).
Срок исполнения - 1-2 дня с контактом через skype или ICQ для уточнения технических моментов.
Просьба в заявках указывать цену. Спасибо.
Некоторые скриншоты таблицы2 в приложении.
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