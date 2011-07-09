Скрипт обработки данных (PHP, mySQL)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые веблансеры!

Необходимо написать скрипт для автоматизации регистрации пользователей и отправки ключа активации по е-майл информационного продукта с записью в базу данных после получения оповещения об оплате от интернет-магазина. Сейчас весь процесс можно осуществлять вручную через страничку администратора. Скрипты генераторов ключей и записи в базу писать не нужно (нужно использовать соотв. функции готовых PHP скриптов).

Компоненты:

Создаем Таблицу1 (в базе mySQL) с полями:

1. ID товара

2. код сертификата (для каждого ID)

3. количество активаций по умолчанию при покупке для данного ID.

Админка.

Должна быть создана страничка, через которую администратор может редактировать информацию в Таблице1. Или добавить соотв. поля в страничку админа (см. файл 2.png)

Также, в админке можно будет редактировать шаблон письма пользователю (е-mail отправителя, тема, тело сообщения). В письме пользователю мы будет отправлять код активации. Процесс его создания и записи в базу описан ниже.

Автоматическая регистрация в базе данных.

1. Для онлайновой активации через интернет

После получения оповещения от скрипта интернет-магазина, в котором передается ID товара и

е-mail пользователя и код проверки. Сначала скрипт должен сверить полученный код с кодом указанным в скрипте и если они совпадают, должен взять код сертификата из Таблицы1 (соответсвующий данному ID), и сделать запись в Таблицу2 (она уже создана, назовем ее Таблица2, скриншоты в приложении) используя функцию записи (скрипт предоставляется).

Также, вызываем функцию генерации кода активации (скрипт предоставляется), записываем код

в соответствующее поле Таблицы2.

На е-mail покупателя отправляется письмо с сгенерированных ключём активации (записанным в Таблице2), копия, при необходимости, отправляется администратору.

2. Для покупателей которые активируют программу на компьютере без доступа к интернету.

Создаем страничку с формой на которой покупатель заполняет поля:

е-майл, код активации (тот самый, которые генерируется случайно, заносится в Таблицу2 и отравляется пользователю по е-майл), код компьютера.

После нажатия кнопки "отправить", делаем скрипт который сверяет данные формы (е-мейл и код активации) с записью в Таблице2 и если пользователя с такими данными нет, выдает сообщение об этом на экране.

Если такая запись в Таблице2 есть и поля е-майл и код активации совпадают, проверяем количество доступных активаций для данного пользователя.

Если количество доступных активаций =0, выдаем об этом сообщение об этом на экране, если больше 0, вызываем фукцию скрипта генерации кода оффлайновой активации (скрипт предоставляется), выводим на экран сгенерированный код и посылаем его на е-mail пользователя, делаем об этом запись в поле "комментарии" в Таблице2. При этом, уменьшаем число доступных активаций на 1.

3. Верификация ключа деактивации:

А админке в поле "Асtions" Таблицы2, добавляем ссылку на деактивацию для каждого пользователя. При ее нажатии должна открываться страница с формой в которую автоматически подставляются записи "Код сертификата", ключ активации из таблицы, а также вручную вводится ключ деактивации присланный пользователем. При нажатии "отправить" вызываем функцию проверки ключа деактивации (скрипт есть на сервере) и выводим результат на экране в виде (ключ принят/ключ не принят).

Срок исполнения - 1-2 дня с контактом через skype или ICQ для уточнения технических моментов.

Просьба в заявках указывать цену. Спасибо.

Некоторые скриншоты таблицы2 в приложении.

PHPMySQL
12 лет назад
promin
Максим 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Gevorg85
Давид 
36 летАрмения
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$61
1 день
Я благодарен Геворгу за выполненную работу. Все было реализовано согласно тех. задания в сжатые сроки и за разумные деньги. Во время выполнения задания, Геворг всегда был на связи для уточнения рабочих моментов. Хочу уточнить вот такой момент, русский для Геворга не родной, но пусть Вас не смущает данный момент. Работу от выполняет старательно и на совесть. Буду в дальнейшем сотрудничать с этим веблансером.