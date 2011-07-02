Доработать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Требуется доработать данный скрипт http://linksuite.ru/

Есть одна админка, из которой можно размещать статьи на разных сайтах, которые могут быть расположены совершенно на разных серверах, но на многих хостингах отключена возможность исходящих соединений, и соответственно скрипт не может получить статью из той базы, где размещена эта админка.

Вот это и надо предусмотреть и доделать на данном скрипте.

Пишите, пожалуйста, сразу сроки и бюджет.

12 лет назад
AnPage
Бунин 
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад