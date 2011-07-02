Доработать скрипт

Требуется доработать данный скрипт http://linksuite.ru/

Есть одна админка, из которой можно размещать статьи на разных сайтах, которые могут быть расположены совершенно на разных серверах, но на многих хостингах отключена возможность исходящих соединений, и соответственно скрипт не может получить статью из той базы, где размещена эта админка.

Вот это и надо предусмотреть и доделать на данном скрипте.

Пишите, пожалуйста, сразу сроки и бюджет.