Необходимо дополнить сайт

Требуется доработать данный скрипт http://linksuite.ru/ Есть одна админка, из которой можно размещать статьи на разных сайтах, которые могут быть расположены совершенно на разных серверах, но на многих хостингах отключена возможность исходящих соединений, и соответственно скрипт не ...
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Сайт igroman.biz необходимо дополнить:
1. Установить поиск.
2. Добавить соц.сети.
3. Установить модуль "Кто он-лайн".
4. Установить модуль для голосования (см.сайт http://gamebox.vokar.com/news/47719022-la-noire-dlya-pk-etoy-osenyu.html).
5. Установить модуль для комментариев (см.сайт http://gamebox.vokar.com/news/47719022-la-noire-dlya-pk-etoy-osenyu.html).
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