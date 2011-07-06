Необходимо дополнить сайт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки221 просмотр
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Сайт igroman.biz необходимо дополнить:

1. Установить поиск.

2. Добавить соц.сети.

3. Установить модуль "Кто он-лайн".

4. Установить модуль для голосования (см.сайт http://gamebox.vokar.com/news/47719022-la-noire-dlya-pk-etoy-osenyu.html).

5. Установить модуль для комментариев (см.сайт http://gamebox.vokar.com/news/47719022-la-noire-dlya-pk-etoy-osenyu.html).

12 лет назад
igroman99
Николай 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$50
1 день
Владислав сделал работу качественно и в оговоренные сроки, при этом давал нужные советы. В дальнейшем буду обращаться.
Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и что хочет от фрилансера. Четко поставил задачу, которую надо было выполнить. Пунктуален в оплате. Работа была оплачена вовремя, без всяких задержек. Репутация, действительно, работает на её обладателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.
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