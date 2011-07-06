Необходимо дополнить сайт

Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и что хочет от фрилансера. Четко поставил задачу, которую надо было выполнить. Пунктуален в оплате. Работа была оплачена вовремя, без всяких задержек. Репутация, действительно, работает на её обладателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо.