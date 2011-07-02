Правки в сайте на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок219 просмотров
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ТЗ

1. Настроить .htaccess с редиректом.

2. Создать Robot.txt

3. Сделать карту сайта в формате xml.

4. Сделать антиспам в комментариях.

5. Установить кнопки соц сетей в комментариях (Контакт, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, ЖЖ, Мой мир)

6. Настроить RSS трансляцию.

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WordPress
12 лет назад
Golovorez69
Евгений 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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