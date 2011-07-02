Правки в сайте на Wordpress

Нужна программа, которая бы качественно собирала номера мобильных телефонов со следующих сайтов: www.avito.ru www.slando.ru Но только в пределах выбранных регионов. Например: собрать телефоны, которые встречаются в объявлениях в регионе - Самара (Самарская область). И так далее для каждого ...
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ТЗ
1. Настроить .htaccess с редиректом.
2. Создать Robot.txt
3. Сделать карту сайта в формате xml.
4. Сделать антиспам в комментариях.
5. Установить кнопки соц сетей в комментариях (Контакт, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, ЖЖ, Мой мир)
6. Настроить RSS трансляцию.
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