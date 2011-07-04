Работа с движком DLE

Здравствуйте. Необходимо обновить работы скриптов (парсеров) двух сайтов. Краткое описание в прикрепленном файле. Подробнее в аську 72828восемь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд задач по настройке сайта, который работает на движке DLE.
Задачи следующего плана:
поставить модуль, исправить некорректно работающий раздел сайта, доработать существующий модуль,
увеличить шрифт на сайте.
Задачи возникают не совсем постоянно. Хотелось бы найти кого-то, кто готов работать на почасовку со ставкой, по поводу оценки времени на здачи договоримся - сам программист, но заниматься данными задачами нет времени - сайт любительский.
Необходимый опыт работы с DLE - 1 год минимум. Если у вас опыт меньше или вы школьник, то браться не стоит.
Оплату рассчитываю примерно USD 10/час.
Задачи практически всегда не очень срочные, поэтому желательно уклон не в сторону вашей оперативности, а в сторону вашего опыта.
Объем задач оцениваю до 10 часов в месяц.
Пишите в личку коротко о своем опыте с DLE
Скину адрес сайта и опишу примерно задачи.
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