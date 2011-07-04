Работа с движком DLE

Веб-программированиеЗавершен8 заявок226 просмотров
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Есть ряд задач по настройке сайта, который работает на движке DLE.

Задачи следующего плана:

поставить модуль, исправить некорректно работающий раздел сайта, доработать существующий модуль,

увеличить шрифт на сайте.

Задачи возникают не совсем постоянно. Хотелось бы найти кого-то, кто готов работать на почасовку со ставкой, по поводу оценки времени на здачи договоримся - сам программист, но заниматься данными задачами нет времени - сайт любительский.

Необходимый опыт работы с DLE - 1 год минимум. Если у вас опыт меньше или вы школьник, то браться не стоит.

Оплату рассчитываю примерно USD 10/час.

Задачи практически всегда не очень срочные, поэтому желательно уклон не в сторону вашей оперативности, а в сторону вашего опыта.

Объем задач оцениваю до 10 часов в месяц.

Пишите в личку коротко о своем опыте с DLE

Скину адрес сайта и опишу примерно задачи.

12 лет назад
toneo
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
12 лет назад
$30
2 дня
Согласовали условия быстро и согласно условий выполнил задание. Была хорошая коммуникация с исполнителем.
Оплату получил так же быстро как и задание - Надеюсь будем и дальше сотрудничать - Очень рекомендую
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