Работа с движком DLE

Есть ряд задач по настройке сайта, который работает на движке DLE.

Задачи следующего плана:

поставить модуль, исправить некорректно работающий раздел сайта, доработать существующий модуль,

увеличить шрифт на сайте.

Задачи возникают не совсем постоянно. Хотелось бы найти кого-то, кто готов работать на почасовку со ставкой, по поводу оценки времени на здачи договоримся - сам программист, но заниматься данными задачами нет времени - сайт любительский.

Необходимый опыт работы с DLE - 1 год минимум. Если у вас опыт меньше или вы школьник, то браться не стоит.

Оплату рассчитываю примерно USD 10/час.

Задачи практически всегда не очень срочные, поэтому желательно уклон не в сторону вашей оперативности, а в сторону вашего опыта.

Объем задач оцениваю до 10 часов в месяц.

Пишите в личку коротко о своем опыте с DLE

Скину адрес сайта и опишу примерно задачи.