Обновление скриптов (парсеров) сайта

$120
Веб-программированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо обновить работы скриптов (парсеров) двух сайтов. Краткое описание в прикрепленном файле.

Подробнее в аську 72828восемь.

12 лет назад
66roman
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gontaras
Тарас 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
$100
3 дня
Уточнил все ньюансы проекта, приступил к работе. Без лишних вопросов решает поставленные задачи, много времени уделяет проектам, которые доводит до конца. Грамотный специалист, знает свое дело!
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