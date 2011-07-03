Каталог объектов недвижимости с импортом из XLS

ТЗ на добавление каталога объёктов по недвижимости на проект Домэль.рф

Объекты добавляются из файла XLS, который есть во вложении + папки с фотками JPG для тех квартир.

Его структура и словари доступны по ссылкам:

Описание формата: http://irr.ru/help/forcompanyi/intersellers/

Формат файла: http://irr.ru/site/files/xls_files/real-estate.apartments-sale.secondary.xls

Его словари: http://irr.ru/site/files/xls_files/real-estate.txt

Объекты должны выводится на сайте в виде карточек конкретных объектов, с отображением информации из XLS в удобоваримом виде и с постоянной ссылкой, с генерацией имени из заголовка + уникализация номерками или ещё как-то.

Так же должен быть реализован хоть какой-нить поиск по параметрам, возможность сортировки в полу-табличной форме. Обязательные параметры для поиска:

- Кол-во комнат; - Стоимость в рублях от до; - Этаж/Этажность; - Площади (общая, жилая, кухня);

Типичную реализацию смотрим тут: http://www.realto.ru/base/flat_sale/

Она полностью устраивает. Таблица с подсказками + карточки лотов.

Заполните все параметры в ответе на тендер и дайте развёрнутое предложение по реализации.