Каталог объектов недвижимости с импортом из XLS

Вывод на web странице названия трека вещаемого на сервере ice cast. с самообновлением. + отдельные кнопки для поиска в vk.com, google.com (google.ru), yandex.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на добавление каталога объёктов по недвижимости на проект Домэль.рф
Объекты добавляются из файла XLS, который есть во вложении + папки с фотками JPG для тех квартир.
Его структура и словари доступны по ссылкам:
Описание формата: http://irr.ru/help/forcompanyi/intersellers/
Формат файла: http://irr.ru/site/files/xls_files/real-estate.apartments-sale.secondary.xls
Его словари: http://irr.ru/site/files/xls_files/real-estate.txt
Объекты должны выводится на сайте в виде карточек конкретных объектов, с отображением информации из XLS в удобоваримом виде и с постоянной ссылкой, с генерацией имени из заголовка + уникализация номерками или ещё как-то.
Так же должен быть реализован хоть какой-нить поиск по параметрам, возможность сортировки в полу-табличной форме. Обязательные параметры для поиска:
- Кол-во комнат; - Стоимость в рублях от до; - Этаж/Этажность; - Площади (общая, жилая, кухня);
Типичную реализацию смотрим тут: http://www.realto.ru/base/flat_sale/
Она полностью устраивает. Таблица с подсказками + карточки лотов.
Заполните все параметры в ответе на тендер и дайте развёрнутое предложение по реализации.
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