Доработка сайта

Имеется уже купленый скрипт который можно посмотреть reklamma.net , вот токо его надо доработать, первое чтобы считалось за показы не только за клики по всем видам рекламмы, также возможность добавления флеш банеров, она есть но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт www.apscompany.kz
Нжно настроить внешний вид кнопок, табличек под необходимый вид (заокругленные края и еще немного)ю Работа с css.
На страничке www.apscompany.kz/index.p... сделать вывод карты на весь экран и на всех браузерах. Сейчас есть проблема с оперой.
Пункты меню заменить из текста на картинки (картинки дам)
Сроки выполнения – сегодня до утра.
Прошу писать стоимость работ
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