Доработать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка239 просмотров
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Имеется уже купленый скрипт который можно посмотреть reklamma.net , вот токо его надо доработать, первое чтобы считалось за показы не только за клики по всем видам рекламмы, также возможность добавления флеш банеров, она есть но помоему криво работает.

12 лет назад
tariklab
Тарас 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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