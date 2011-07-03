CMS для фильмов онлайн

Нужен программист, который решит следующие проблемы: 1.Графика справа "Личный кабинет", проблема - картинка снизу. 2. На главной странице http://doskarussia.ru пункт меню вверху слева "Главная", в админке Меню-top menu, проблема - при редактировании пункта в админке и вводе адреса http://doskarussia.ru ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать CMS с нуля. Покажите ссылки на свои последние работы и понравившимся вышлю подробное ТЗ. Далее обсудим цену и сроки
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