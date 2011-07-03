Доработать сайт DoskaRussia.ru

Существует сайт на Wordpress с установленным плагином E-commerce. Необходимо внедрить возможность добавления и просмотра нескольких фото для одного товара. У каждого товара есть несколько "вариаций", к каждой вариации можно добавить фото, так вот нужно чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист, который решит следующие проблемы:
1.Графика справа "Личный кабинет", проблема - картинка снизу.
2. На главной странице http://doskarussia.ru пункт меню вверху слева "Главная",
в админке Меню-top menu, проблема - при редактировании пункта в админке и вводе адреса
http://doskarussia.ru на главной же странице при нажатий на "Главная" выводит двойной адрес в
браузере http://doskarussia.ru//http://doskarussia.ru и пишет на сайте такой страницы не существует.
3. При наводе куроса на обьявление оно показывается раскрыто, в правом углу крестик красный,
при нажатии на который обьявление исчезает, проблема - надо удалить крестик и сделать так,
чтобы обьявление исчезало само, после отвода курсора.
4.При регистрации пользователя на странице "Регистрация" есть окно оферта, проблема - текст ее
в окне не виден, хотя в админке Контент-Статичный-Оферта путь к ней прописан, надо проверить код.
5.В админке Компоненты-VIP-Сервисы надо отредактировать денежные единицы WMY изменить на WMR,
ball-баллы, Sum на WMZ. Проверить как показываются ли обьявления VIP. admin/managment/admin_pay servisepay.php
6. Сделать доску 2 язычную, тоесть разобраться с механизмом перевода ее на английйский язык,
админка Управление-Перевод.
7. Сделать вывод обьявлений как на torg7.ru, разобраться с механизмом вывода.
8. При наведении на обьявление и нажатии отправить сообщение или послать другу письмо не приходит.
9. В кабинете, новая подписка, при создании подписки она не создается и не отображается в разделе подписки.
10. При регистрации и напоминании пароля приходит письмо формата Word, надо изменить на обычное html письмо.
11. При оплате вебмане платеж проходит, но когда нажимаешь на кнопку вернутся на сайт, то не срабатывает.
Настроить оплату.
12.При нажатии на любой пункт левого меню, например, недвижимость выводится страница недвижимость, с пунктами,
где все пункты равны 0, не считается чисо обьявлений, хотя они есть.
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