JS script программирование и верстка

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка208 просмотров
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HTML-верстка страниц интернет-магзина и разработка интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. От исполнителя требуется хорошее знание JS script. В портфолио нужно иметь соответствующие примеры работ.

12 лет назад
noutstore
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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