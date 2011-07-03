JS script программирование и верстка

Добрый день ! Есть сайт на смарти. Есть админка. В админке при добавлении товара есть 30 полей для закачки фото через обзор. При этом при закачивании фото создаются 2 тамбнэйла. Один среднего сразмера другой меньшего. ...
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HTML-верстка страниц интернет-магзина и разработка интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. От исполнителя требуется хорошее знание JS script. В портфолио нужно иметь соответствующие примеры работ.
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