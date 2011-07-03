Разработка под CS-Cart

$250
Веб-программированиеЗакрытнет заявок111 просмотров
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Привязать к категориям картинки. Что бы из панели администратора можно было прикреплять картинку к категории и она отображалась на сайте.

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12 лет назад
comimoc
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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