SMS купоны + скрипт

$100
Веб-программированиеЗавершен6 заявок202 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать форму для отправки скидочных sms-купонов.

Суть такая: посетитель вводит номер телефона, в ответ ему приходит sms-купон. Номер телефона после ввода, отправляется на почту к менеджеру сайта для последующей связи.

SMS-провайдер qtelecom.ru предлагает рассылку смс посредством протокола http (также есть технические решения)

От вас базовые знания php.

Сколько будет стоит эта работа, точно определить не могу. Поэтому оцениваю не более 100 баксов.

Возможно разработка за меньшую или наоборот большую сумму. Главное - это профессионализм и оперативность исполнения.

Бонус: постоянное сотрудничество для заинтересованных.

12 лет назад
admin_rus
Руслан 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Рад добавить положительный отзыв в общую копилку. Работа выполнена четко, быстро и без задержек, при этом постоянно на связи. Этому отдельное внимание. Обязательно продолжу сотрудничество!
Руслан прекрасный заказчик! Моментальная оплата + четкое ТЗ + интересная робота Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! С уважением Владимир !
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