SMS купоны + скрипт

Необходимо разработать форму для отправки скидочных sms-купонов.

Суть такая: посетитель вводит номер телефона, в ответ ему приходит sms-купон. Номер телефона после ввода, отправляется на почту к менеджеру сайта для последующей связи.

SMS-провайдер qtelecom.ru предлагает рассылку смс посредством протокола http (также есть технические решения)

От вас базовые знания php.

Сколько будет стоит эта работа, точно определить не могу. Поэтому оцениваю не более 100 баксов.

Возможно разработка за меньшую или наоборот большую сумму. Главное - это профессионализм и оперативность исполнения.

Бонус: постоянное сотрудничество для заинтересованных.