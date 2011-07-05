SMS купоны + скрипт

Привязать к категориям картинки. Что бы из панели администратора можно было прикреплять картинку к категории и она отображалась на сайте. Связь исключительно по: skype: sisimac icq: 249731247
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать форму для отправки скидочных sms-купонов.
Суть такая: посетитель вводит номер телефона, в ответ ему приходит sms-купон. Номер телефона после ввода, отправляется на почту к менеджеру сайта для последующей связи.
SMS-провайдер qtelecom.ru предлагает рассылку смс посредством протокола http (также есть технические решения)
От вас базовые знания php.
Сколько будет стоит эта работа, точно определить не могу. Поэтому оцениваю не более 100 баксов.
Возможно разработка за меньшую или наоборот большую сумму. Главное - это профессионализм и оперативность исполнения.
Бонус: постоянное сотрудничество для заинтересованных.
- Похожие заказы
- $250Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать CMS с нуля. Покажите ссылки на свои последние работы и понравившимся вышлю подробное ТЗ. Далее обсудим цену и срокиВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $80
Нужен программист, который решит следующие проблемы: 1.Графика справа "Личный кабинет", проблема - картинка снизу. 2. На главной странице http://doskarussia.ru пункт меню вверху слева "Главная", в админке Меню-top menu, проблема - при редактировании пункта в админке и вводе адреса http://doskarussia.ru ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Существует сайт на Wordpress с установленным плагином E-commerce. Необходимо внедрить возможность добавления и просмотра нескольких фото для одного товара. У каждого товара есть несколько "вариаций", к каждой вариации можно добавить фото, так вот нужно чтобы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать сайт www.apscompany.kz Нжно настроить внешний вид кнопок, табличек под необходимый вид (заокругленные края и еще немного)ю Работа с css. На страничке www.apscompany.kz/index.p... сделать вывод карты на весь экран и на всех браузерах. Сейчас ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется уже купленый скрипт который можно посмотреть reklamma.net , вот токо его надо доработать, первое чтобы считалось за показы не только за клики по всем видам рекламмы, также возможность добавления флеш банеров, она есть но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть: – Установленный и частично доработанный и заполненный движёк; – Вёрстка уже есть, надо натянуть в Prestashop Что надо сделать в ТЗ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть страница http://www.ebayclub.ru/modules/account/register.php Нужно сделать кнопку Вконтакте чтобы при ее нажатии заполнялись поля в форме. Оплата на wmzВеб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Задача: Создать RSS на 1 сайте. Сайт на joomle. Уведомление о новости должно сразу отображаться у пользователя. Также должна присутствовать возможность оформить новость (форматирование текста, вставка картинки).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Всем привет! ТЗ здесь http://zalil.ru/31373594 Бюджет 2500. Оплата по факту, либо по этапам. Пишем в icq:1194314Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад