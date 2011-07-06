Калькулятор бюджета на сайт

Требуется Web – программист (или пара, работающих вместе) для создание украинского автомобильного портала (предпочтительно с Украины). Требования: 1. Опыт работы создания порталов под серьезную нагрузку. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен калькулятор бюджета - скрипт, позволяющий пользователю оценить бюджет на услуги компании. Результаты расчета должны отправляться как на мейл, указанный пользователем (с прикреплением файла с презентацией агентства), так и на наш мейл (без прикрепленного файла)
В Админской части нужна возможность менять параметры, на основе которых рассчитывается бюджет.
ВАЖНО!.
Движок самописный. Контакт с разработчиком, скорей всего, невозможен. Как следствие - нужно решение, которое бы не требовало изменений в программной части сайта.
Поля, которые должен заполнить пользователь:
1. Тип опроса (альтернативная переменная, 5-7 вариантов выбора)
2. География (альтернативная переменная, 5-7 вариантов выбора)
3. Размер выборки (числовая переменная)
4. Продолжительность интервью (альтернатива, 10 вариантов)
5. Доля целевой аудитории (альтернатива, 6-8 вариантов)
6. Формат отчетности (альтернатива, 3-4 варианта выбора)
7. Контактные данные пользователя - ФИО/Компания/Мейл (с возможностью запрета на оставление мейла с бесплатных ящиков - @mail.ru, @yandex.ru и т п.)
Из существенного - все. Возможно, в ходе работы понадобится добавить еще два-три поля.
Если нужна какая-либо дополнительная информация - напишите, постараюсь оперативно ответить.
наш сайт - www.fdfgroup.ru
От Вас жду:
1. Стоимость работы
2. Ссылку на портфолио, в котором можно посмотреть примеры ваших аналогичный работ\решений
спасибо.
с уважением, Сергей
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