Калькулятор бюджета на сайт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки185 просмотров
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Нужен калькулятор бюджета - скрипт, позволяющий пользователю оценить бюджет на услуги компании. Результаты расчета должны отправляться как на мейл, указанный пользователем (с прикреплением файла с презентацией агентства), так и на наш мейл (без прикрепленного файла)

В Админской части нужна возможность менять параметры, на основе которых рассчитывается бюджет.

ВАЖНО!.

Движок самописный. Контакт с разработчиком, скорей всего, невозможен. Как следствие - нужно решение, которое бы не требовало изменений в программной части сайта.

Поля, которые должен заполнить пользователь:

1. Тип опроса (альтернативная переменная, 5-7 вариантов выбора)

2. География (альтернативная переменная, 5-7 вариантов выбора)

3. Размер выборки (числовая переменная)

4. Продолжительность интервью (альтернатива, 10 вариантов)

5. Доля целевой аудитории (альтернатива, 6-8 вариантов)

6. Формат отчетности (альтернатива, 3-4 варианта выбора)

7. Контактные данные пользователя - ФИО/Компания/Мейл (с возможностью запрета на оставление мейла с бесплатных ящиков - @mail.ru, @yandex.ru и т п.)

Из существенного - все. Возможно, в ходе работы понадобится добавить еще два-три поля.

Если нужна какая-либо дополнительная информация - напишите, постараюсь оперативно ответить.

наш сайт - www.fdfgroup.ru

От Вас жду:

1. Стоимость работы

2. Ссылку на портфолио, в котором можно посмотреть примеры ваших аналогичный работ\решений

спасибо.

с уважением, Сергей

12 лет назад
fdfgroup
Сергей 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Юрий помог найти оптимальное решение задачи. Проект сделан быстро и качественно. Рекомендую.
Пример идеального заказчика. Понятно задание, оперативная связь, моментальная оплата.
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